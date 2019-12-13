Банк «Возрождение» стал лауреатом Национальной банковской премии

В Арт-центре «Зиларт-Холл» в Москве состоялась церемония награждения победителей Национальной банковской премии. Банк «Возрождение» стал победителем в номинации «Банковский продукт». Высокой наградой отмечена дебетовая #НЕПРОСТОКАРТА банка «Возрождение».

Дебетовая карта #НЕПРОСТОКАРТА обладает уникальным набором опций, в том числе CashBack до 20%. При активном пользовании #НЕПРОСТОКАРТА можно изменять в лучшую сторону ставки по другим продуктам, оформленным в «Возрождении», и одновременно получать CashBack. Помимо преимуществ от Банка держателям карты доступна программа привилегий MasterCard со скидками у партнеров до 30%. #НЕПРОСТОКАРТА представлена в трех оригинальных дизайнах, снабжена сервисом бесконтактной оплаты с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, а выдача карты осуществляется в день обращения.

«Мы очень признательны организаторам премии за высокую оценку нашего нового продукта и вдвойне приятно, что она совпадает с мнением клиентов. Только за полгода с момента запуска в нашей линейке банковской карты с говорящим за себя названием — #НЕПРОСТОКАРТА — число ее держателей увеличилось в 10 раз», — прокомментировала Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Национальная банковская премия — профессиональная награда, которой отмечаются достижения компаний, работающих на финансовом рынке России. Премия вручается с 2005 года и является одной из самых авторитетных в отрасли. Победителей определяет авторитетный Экспертный совет, который возглавляет Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кроме того, для определения номинантов используется открытое интернет-голосование. Организаторы премии — Ассоциация российских банков и «Национальный Банковский Журнал».