Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам

Банк «Возрождение» провел снижение процентных ставок практически по всем видам ипотечных кредитов. Минимальная ставка Банка теперь составляет 7,95% годовых. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке.

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«Мы продолжаем последовательно улучшать условия по ипотечному кредитованию и рады, что можем предложить очередное снижение ставок в канун новогодних праздников — время, когда число ипотечных сделок увеличивается кратно, — рассказала Заместитель Председателя Правления банка „Возрождение“ Наталья Шабунина. — Улучшение коснулось практически всех видов ипотечных программ, включая наиболее востребованные — на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке».

Помимо снижения до 7,95% ставок по базовым программам «Новостройка» и «Вторичный рынок», улучшены условия по программе «Готовый дом» на приобретение жилого дома с земельным участком. Минимальная ставка здесь составляет 9,45%.

Кроме того, клиенты Банка могут оформить ипотечный кредит по такому актуальному и востребованному продукту как «Приобретение машиноместа», в том числе в новостройках. Ставка по данной программе также снижена и составляет от 9,99% годовых.

Условия по программам «Рефинансирование» и «Ипотека с господдержкой», которые были улучшены 1 ноября 2019 года, пока остались без изменений — по ним минимальная ставка 8,25% и 4,5% годовых соответственно и это по-прежнему одни из самых низких ставок на рынке.