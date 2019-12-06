Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok

Администрация банка «Восточный» заявила гражданский иск о возмещении ущерба в размере 2,5 миллиарда рублей. Ранее банк признали потерпевшей стороной по делу в отношении сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и основателя компании, американского бизнесмена Майкла Калви.

«19 февраля 2019 года по уголовному делу представителем потерпевшего — ПАО КБ „Восточный“ был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением», — заявила следователь Следственного комитета в Мосгорсуде. Это заявление прозвучало при рассмотрении апелляционной жалобы на арест имущества Майкла Калви, сообщил «Интерфакс».

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Выходит, что исковое заявление было подано банком почти в самом начале расследования. Иными словами, спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела 13 февраля.

Как пояснил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин, сумма исковых требований соответствует сумме изначального установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам ущерба. По словам юриста, при всем этом Калви до сих пор не признан ответчиком по иску и с ним не ознакомлен.