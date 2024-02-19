19 февраля 2024, 16:49
Банк «Тинькофф» анонсировал запуск работы в Крыму
«Тинькофф» начнет доставлять банковские карты в Симферополь и Севастополь
Банк «Тинькофф» с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в два города в Крыму. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
Сотрудники банка заявили, что сделать заказ карты пользователи в Крыму смогут уже с 17 февраля. Доставку будут организовывать в Симферополь и Севастополь.
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В беседе с изданием представитель банка добавил, что о транспортировке карт в другие населенные пункты республики стоит узнавать индивидуально.
Ранее председатель «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк заявил о перерегистрации головной структуры TCS Group в специальном административном районе на острове Русский. Смена юрисдикции компании завершится до конца первого квартала 2024 года. По словам Близнюка, банк возобновит выплату дивидендов после окончания перерегистрации.
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