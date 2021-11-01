Банк «Спутник» потерял лицензию

Банк России с 1 ноября лишил лицензии на осуществление банковских операций самарский коммерческий банк «Спутник». Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 01.11.2021 № ОД-2198 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка „Спутник“ (публичное акционерное общество) КБ „Спутник“ (ПАО)», — сказано в сообщении ЦБ.

Полномочия временной организации в банке «Спутник» будет выполнять государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

«Временной администрацией осуществлены мероприятия по достоверному отражению в учете кредитной организации стоимости ее активов и обязательств», — рассказал регулятор.

Временная администрация провела ревизию касс подразделений кредитной организации и зафиксировала крупную недостачу наличных денег. Правоохранительные органы в связи с этим открыли уголовные дела.

Банк «Спутник», подчеркнул ЦБ, полностью утратил свой капитал. Также Центробанку стало известно, что «Спутник» нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты и предписания Банка России. Кроме того, коммерческая организация была вовлечена в проведение сомнительных валютно-обменных операций.