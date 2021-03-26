Банк Швейцарии выплатит сотрудникам по 20 тысяч долларов за хорошую работу

Швейцарский банк Credit Suisse единовременно выплатит своим аналитикам по 20 тысяч долларов за работу с беспрецедентным объемом сделок. Помимо прочего, сотрудники могут получить денежный бонус за хорошую работу, написал CNBC.

Отмечается, что с начала текущего года банк консультировал бизнес по сделкам на сумму более 112 миллиардов долларов, сообщил сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует собрать неиспользуемые монеты россиян в специальные автоматы. Эксперты считают, что металлические деньги стали невостребованными из-за инфляции.