Банк России задумался о выпуске цифрового рубля

Центробанк собирается эмитировать цифровой рубль как форму национальной валюты. Однако окончательное решение пока не принято.

Об этом говорится в консультативном докладе регулятора по российской цифровой валюте. Его приводит «Интерфакс».

«Цифровой рубль будет дополнительной формой российской национальной валюты и будет эмитироваться Центральным банком (Банком России) в цифровой форме. Иными словами, цифровой рубль будет являться цифровой валютой российского Центрального банка», — сказано в документе.

Банк России при этом указал, что решение о выпуске цифровой валюты пока не принято. По этому пока рано говорить о сроках внедрения. При этом в докладе сказано, что цифровой рубль будет обладать всеми функциями денег. Передача цифровой валюты будет проходить в виде перемещения цифрового кода из одного электронного кошелька в другой.

При этом регулятор указал, что должна появиться возможность использовать цифровой рубль и в офлайн-режиме, то есть в случае, если не будет мобильной связи или интернета. Однако для выполнения этой задачи нужно разрабатывать специальную инфраструктуру.

«Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными в том смысле, что как сейчас один рубль наличными эквивалентен одному безналичному рублю, так и один цифровой рубль всегда будет эквивалентен каждому из них», — добавили в ЦБ.

Ранее Центробанк заявил, что к концу года инфляция может ускориться.