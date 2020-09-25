Банк России выпустит памятную монету «Морозко»

Номинал монеты — три рубля. Она весит 31,1 грамма, сделана из драгоценного металла, проба сплава — 925.

На оборотной стороне изображена сцена из сказки «Морозко» на фоне леса, звезд и снежинок. Она выполнена в технике лазерного матирования. По окружности нанесены надписи, вверху — «Легенды и сказки народов России», внизу слева — «Морозко».

На лицевой стороне монеты размещено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, там же имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «3 рубля» и проставлена дата — «2020 г.».

Монета поступит в оборот 28 сентября. Всего будет семь тысяч таких монет.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории России. Их принимают по номиналу без каких-либо ограничений.