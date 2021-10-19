Банк России выпустил необычные монеты с персонажами мультфильма

Герои мультфильма «Маша и Медведь» теперь можно найти на памятных монетах. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Банк России создал два вида необычных монет — серебряную номиналом три рубля и диаметром 39 миллиметров и из недрагоценных металлов с бесцветным и цветным покрытием. Номинал второй монеты составляет 25 рублей. В диаметре она 27 миллиметров. Всего выпущено семь тысяч трехрублевых монет, 850 тысяч бесцветных 25-рублевым монет и 150 тысяч цветных.

«На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая и предприимчивая девочка любит играть», — заявили в пресс-службе.