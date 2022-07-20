Банк России выпустил монеты с изображением редких растений

Банк России выпустил памятные монеты серии «Красная книга» с изображением редких растений. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу банка.

Растения, изображенные на монетах, занесены в Международную Красную книгу, или в Красную книгу России. Это одуванчик сеткоязычковый, фиалка надрезанная и гриб сетконоска сдвоенная. Изображения на монетах нанесены с помощью технологии цветной печати.

Всего банк выпустил пять тысяч двухрублевых монет.