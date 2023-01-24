Деньги 24 января 2023, 13:32 Банк России выпустил монету к юбилею писателя Пришвина

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Центральный банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом в два рубля к юбилею русского писателя Михаила Пришвина. Об этом сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что монету выпустили тиражом в три тысячи экземпляров, с обеих сторон на них расположен выступающий кант.

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На монетах изображен автор рассказов и очерков о родной природе Михаил Пришвин, держащий в руках блокнот и ручку. Рядом с писателем сидит пес.

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