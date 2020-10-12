Банк России выпустил 25-рублевые монеты и посвятил их медикам

По данным Центробанка, всего таких монет выпустят пять миллионов штук.

Вместе с памятной 25-рублевкой, в оборот поступят монеты номиналом в 10 рублей из серии «Человек труда», посвященные работникам транспортной сферы. На одной из ее сторон отчеканен собирательный образ работника отрасли и изображения самолета, поезда и грузового автомобиля. Таких монет будет миллион штук.

В конце сентября Банк России выпустил серебряную трехрублевую монету «Морозко» из серии «Легенды и сказки народов России», а на прошлой неделе в Великобритании представили новые монеты, посвященные суперагенту Джеймсу Бонду.