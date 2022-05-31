Банк России увидел риск возникновения хронически высокой инфляции в мире

Ускорение роста цен по всему требует от ключевых центробанков более жестких решений в кредитной-денежной политики. Результатом их запоздалой реакции может стать хроническая инфляция на глобальном уровне. Такое мнение высказал Банк России.

Центробанк в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 — первый квартал 2022 года написал, что из-за перебоев с поставками сырья и иными логистическими проблемами перспективы глобального роста сильно ухудшились. Сейчас заметен рекордный рост цен на продовольственные товары и сырьевые ресурсы.

«В результате уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше. Рост инфляции требует более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками», — отметил ЦБ.

Регулятор заявил, что характер ускорения инфляции стал более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих иностранных центральных банков. Их несколько запоздалая реакция в этих условиях может создать опасность «превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне», заключили в Банке России.