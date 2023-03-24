24 марта 2023, 00:30
Банк России установил официальный курс доллара на 24 марта
Центральный Банк России установил официальные курсы валют на 24 марта. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный сайт регулятора.
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Курс доллара упал в цене. Он потерял 65 копеек в сравнении с предыдущими показателями и опустился до 76,31 рубля. При этом евро вырос, прибавив 18 копеек. Он достиг отметки в 83,15 рубля. Курс китайского юаня составил 11,17 рубля, что на две копейки ниже прошлых данных.
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