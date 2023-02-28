Деньги 28 февраля 2023, 23:04 Банк России установил официальные курсы валют на 1 марта

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Центральный банк России установил официальные курсы валют на 1 марта. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на данные регулятора.

Доллар потерял 54 копейки, по сравнению с предыдущими показателями. Он опустился до отметки в 74,8932 рубля.

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Евро также снизился, уступив 11 копеек. Приобрести один евро можно будет за 79,5134 рубля. Китайский юань потерял пять копеек и составил 10,7467 рубля.

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