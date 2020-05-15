Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Упрощенную процедуру разрешат наиболее уязвимым категориям соотечественников, причем задолженность у них должна быть не более 500 тысяч рублей. Помимо этого такие физические лица не могут иметь движимое и недвижимое имущество за исключением единственного жилья. Они обязаны пройти исполнительное производство.

Кредиторы должны беспрепятственно и с минимальными издержками проверить соответствие должников установленным критериям. Кроме того, Банк России одобрил создание института медиации на финансовом рынке, чтобы реструктуризация долгов проходила без доведения граждан до банкротства, отметило ИА Nation News.

Все интересы банков в последних поправках законопроекта учтены. Поэтому финансово-кредитные организации не столкнутся с какими-либо негативными последствиями. В этом уверен адвокат Forward Legal Александр Филатов.

Согласно поправкам в законопроект, основные издержки понесет Фонд поддержки внесудебного банкротства, формируемый за счет средств саморегулируемых организаций, объединяющих арбитражных управляющих.