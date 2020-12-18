Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Инфляция, как сообщил регулятор, складывается выше его прогноза. По итогам этого года изменения ожидаются в интервале 4,6-4,9%.

«Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Банк России также отметил, что ухудшение эпидемической обстановки в России не так сильно влияет на экономическую активность, чем во втором квартале. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках стала улучшаться на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с созданием вакцин.

По прогнозам Банка России, в 2021 году годовая инфляция составит 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Как сообщили «Известия», Банк России также Совет директоров 18 декабря на заседании по денежно-кредитной политике.сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.