Банк России снизил ключевую ставку. Обновлен исторический минимум

В Центробанке отметили, что после снижения в мае и июне в целом инфляционные ожидания граждан и населения стабилизировались. Снятие ограничительных мер сыграло свою роль для оживления экономики, но ее восстановление будет постепенным.

Есть риск, что инфляция в следующем году может быть ниже 4% Смягчение денежной политики призвано стабилизировать этот прогноз. Уровень годовой инфляции в этом году может составить от 3,7% до 4,2%.

Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозам, то Центробанк рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. На это решение повлияют динамика инфляции, развитие экономики, а также внешние и внутренние риски для финансовых рынков.