Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Снижение связано с тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось изначально. Годовой темп роста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5 с 3,8% в октябре. По данным на 9 декабря, он опустился еще ниже до 3,4%

Кроме того, инфляционные ожидания населения хоть и остаются на повышенном уровне, но продолжают снижаться. Темпы роста экономики в третьем квартале повысились, но насколько сильна эта устойчивость, пока говорить сложно.

Если дальнейшая ситуация пойдет по установленному прогнозу, то Банк России оценит необходимость продолжения снижения ключевой ставки в первом полугодии следующего года.

Окончательное решение примут при получении данных по фактической и ожидаемой динамике инфляции относительно установленных целей, прогнозов по развитию экономики, а также при учете рисков внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5−4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в первом квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.