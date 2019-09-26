Банк России разрешил быстрые платежи по биометрии

Технологию оплаты товаров с использованием биометрии лица, которая интегрируется в Систему быстрых платежей Центробанка, разработал «Ростелеком». Россияне скоро смогут делать покупки, лишь посмотрев в камеру.

«К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из Единой биометрической системы», — рассказали в «Ростелекоме». Слова представителя ведомства привел РБК.

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С помощью биометрии также получится переводить деньги со счета на счет, даже между разными банками. Предполагается, что без дополнительного подтверждения можно будет оперировать переводами до тысячи рублей. Если сумма транзакции будет выше, потребуется ввести либо секретный код, либо подтвердить перевод с помощью телефона.

Система быстрых платежей была запущена в начале 2019 года. Ее задача — упростить денежные переводы между разными банками. В системе уже участвуют 17 организаций. Среди них ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк.

Все системно значимые банки, в том числе Сбербанк, к системе быстрых платежей присоединятся до 1 октября 2019 года. Также осенью у россиян появится возможность оплаты покупок в магазинах через сканирование QR-кода.