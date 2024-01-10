Деньги 10 января 2024, 15:07 Банк России рассказал о новой схеме мошенничества с активами ЦБ: мошенники начали предлагать инвесторам услуги по «разблокировке» активов Freepik

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Мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками банковских организаций и предлагают клиентам «разблокировать» их активы. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В рамках преступной схемы злоумышленники просят перевести на свой счет сумму, равную стоимости замороженных ценных бумаг. Мошенники перед этим обещают банковским клиентам, что те в итоге получат деньги в двойном размере. Отправленные им средства преступники не возвращают.

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«Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию и при этом не иметь лицензии Банка России», — напомнили в финансовом регуляторе.

Центробанк призвал россиян внимательно проверять легальность компаний и не переводить деньги подозрительным организациям.

Ранее эксперты обнаружили новый вид мошенничества. Злоумышленники могут взламывать аккаунты в соцсетях и с помощью искусственного интеллекта создавать на основе голоса реального человека аудиозаписи. Мошенники рассылают аудиодорожки знакомым хозяина аккаунта и вымогают у них деньги.