Деньги 14 августа 2023, 18:43 Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа Центробанк анонсировал на 15 августа внеочередное заседание по ключевой ставке РИА «Новости»

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Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Совещание состоится во вторник, 15 августа. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени», — указали в сообщении.

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На прошедшем 21 июля заседании Банк России решил повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. До этого регулятор не поднимал показатель с февраля прошлого года.

Также в ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки, однако не уточнили, будет ли это происходить в условиях постепенного роста инфляционного давления.

Следующее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 15 сентября.

Ранее ЦБ назвал альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением государств на блоки и увеличением инфляционного давления. Регулятор допустил начало мирового кризиса, сравнимого с ситуацией 2008 года.