14 августа 2023, 18:43
Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров 15 августа
Центробанк анонсировал на 15 августа внеочередное заседание по ключевой ставке
Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Совещание состоится во вторник, 15 августа. Об этом сообщили на сайте регулятора.
«Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени», — указали в сообщении.
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На прошедшем 21 июля заседании Банк России решил повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. До этого регулятор не поднимал показатель с февраля прошлого года.
Также в ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки, однако не уточнили, будет ли это происходить в условиях постепенного роста инфляционного давления.
Следующее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 15 сентября.
Ранее ЦБ назвал альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением государств на блоки и увеличением инфляционного давления. Регулятор допустил начало мирового кризиса, сравнимого с ситуацией 2008 года.
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