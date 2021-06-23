Банк России предупредил о неизбежности нового кризиса

Новый кризис неизбежен, но у Банка России есть необходимые инструменты поддержки экономики и населения. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

По его оценке, от мер, которые принимаются сейчас в качестве антикризисных, затем нужно будет отойти для нормального развития экономики, сообщил ТАСС.

«Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — подчеркнул Заботкин.

Он отметил, что при определенных сценариях ЦБ РФ будет готов повысить ключевую ставку выше шести процентов. В последний раз ее повысили до 5,5% 11 июня. Также регулятор ужесточил денежно-кредитную политику. Причиной стал рост инфляции.

По прогнозу ЦБ, во втором полугодии 2022 года годовая инфляция будет находиться в районе 4% и сможет оставаться у этого показателя и дальше. При таком условии экономика России вернется к докризисному уровню уже в II квартале этого года.

Ранее о том, что мировую экономику ждет новый масштабный кризис, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его мнению, рядом с новым кризисом Великая депрессия покажется детской игрушкой.

По данным аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), новый экономический кризис может грянуть в 2025–2026 годах.