Банк России предложил включать в стоимость кредита любые платные услуги

Центробанк выступил с идеей расширить понятие полной стоимости кредита (ПСК). Он предложил кредитным и микрофинансовым организациям включать в него любые дополнительные платежи, которые могут появится у заемщика при оформлении займа. Об этом заявил начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.

Банки и микрофинансовые организации в соответствии с законом обязаны рассчитывать полную стоимость кредита. Речь идет о сумме основного долга, процентных платежах, платежах в пользу третьих лиц и дополнительных расходах, связанных с получением и обслуживанием кредита.

Чирков выразил уверенность, что с развитием дополнительных платных услуг полная стоимость кредита у разных кредиторов считается по-разному. Об этом написал РБК.

Регулятор в данный момент ведет с участниками рынка обсуждение о том, чтобы включать в ПСК любые иные платежи заемщика в пользу третьих лиц и кредиторов, если эти платежи связаны с кредитом или осуществляются за дополнительные услуги, предоставленные при получении потребительского кредита или займа, добавил представитель ЦБ.

«Это достаточно важная новелла. Посчитанная таким образом ПСК представляется наиболее полной и объективно отражающей все расходы заемщика», — сказал Чирков на конференции MFO Russia Forum 2021.

Ранее Банк России заявил, что его кредитно-денежную политику нельзя считать жесткой. Регулятор отметил, что пока рано говорить и о снижении ключевой ставки на фоне инфляционных ожиданий.