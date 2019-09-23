Центробанк предложил лишить россиян дополнительных доходов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов. Суть нововведений в запрете обычным россиянам — «неквалифицированным инвесторам», как их назвали в поправках — вкладывать в акции более 50 тысяч рублей в год.

Согласно поправкам в законопроект, число категорий инвесторов снижено с четырех до трех. Так, право совершать операции с ценными бумагами получат «особо защищаемый неквалифицированный инвестор», «простой неквалифицированный инвестор» и «квалифицированный инвестор», указали со ссылкой на собственные источники сайты изданий «Коммерсант» и РБК. Разница между категориями инвесторов заключается в средствах, которыми располагает игрок, а также в возможностях инвестировать в отечественные или иностранные ценные бумаги.

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Еще одна категория биржевых игроков, их назвали «неквалифицированные инвесторы», смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тысяч рублей в год.

При этом если ранее размер их активов мог, согласно предыдущей редакции законопроекта, не превышать 400 тысяч рублей, то теперь Центробанк предложил установить нижнюю планку свободных средств такого инвестора в 1,4 миллиона рублей. Как считают эксперты, такое нововведение отсечет от внутреннего российского розничного инвестиционного рынка приблизительно 90% его участников.

Между тем в Центробанке заявили, что все предложенные в поправках суммы можно обсудить. Как указали у регулятора, в новой версии законопроекта «учтены отдельные предложения участников финансового рынка, а также последние тенденции европейского регулирования продаж сложных финансовых инструментов», уточнил сайт «Коммерсант».