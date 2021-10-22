Банк России повысил ключевую процентную ставку до 7,5% годовых
Центральный Банк России повысил ключевую процентную ставку до 7,5% годовых
Совет директоров Банка России поднял ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Информация об этом появилась на официальном сайте Банка России.
Такое решение Банк России принимает уже в шестой раз. До этого регулятор поднимал ключевую ставку в трех прошлых месяцах.
Это решение директоров ЦБ было принято из-за ускоренного роста инфляции в стране. В сентябре ее темпы достигли максимума за пять лет — стоимость рубля обесценилась на 7,4%. Повышенная ключевая ставка должна сдержать рост цен на товары.
ЦБ повышает ключевую ставку для того, чтобы люди больше вкладывались в банки и покупали облигации, в том числе иностранные инвесторы.
«Основной причиной ужесточения политики остается высокая инфляция. Согласно последним данным, годовой рост цен в России составил 7,8%. Это максимальный уровень с 2016 года. Растут также ожидания населения относительно будущей инфляции», — прокомментировал ситуацию руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев в статье Telegram-канала «Тинькофф Инвестиции».
Однако ситуация с быстрым ростом цен на товары нестабильна не только в России, но и на Западе. Инфляция в США и Европе в последнее время также била все рекорды.