Банк России повысил ключевую процентную ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России поднял ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Информация об этом появилась на официальном сайте Банка России.

Такое решение Банк России принимает уже в шестой раз. До этого регулятор поднимал ключевую ставку в трех прошлых месяцах.

Это решение директоров ЦБ было принято из-за ускоренного роста инфляции в стране. В сентябре ее темпы достигли максимума за пять лет — стоимость рубля обесценилась на 7,4%. Повышенная ключевая ставка должна сдержать рост цен на товары.

ЦБ повышает ключевую ставку для того, чтобы люди больше вкладывались в банки и покупали облигации, в том числе иностранные инвесторы.

«Основной причиной ужесточения политики остается высокая инфляция. Согласно последним данным, годовой рост цен в России составил 7,8%. Это максимальный уровень с 2016 года. Растут также ожидания населения относительно будущей инфляции», — прокомментировал ситуацию руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев в статье Telegram-канала «Тинькофф Инвестиции».

Однако ситуация с быстрым ростом цен на товары нестабильна не только в России, но и на Западе. Инфляция в США и Европе в последнее время также била все рекорды.