Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

В документе говорится, что банк лишают лицензии из-за неоднократных нарушений в течение года некоторых пунктов федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Якутская страховая компания «Стерх» лишилась лицензии Подробнее

«Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами», — отмечается в сообщении.

«Эксперт Банк» появился на рынке кредитных организаций в России в 1994 году. Тогда он назывался «Сибирский Купеческий Банк» Этот омский банк специализировался на частных ссудах под расширение производства товаров народного потребления, выдаче кредитов предприятиям транспорта, связи, торговли и медицины.

«Эксперт Банк» работал с поставщиками и переработчиками зерна в сельском хозяйстве и финансировал строительство. По итогам третьего квартала 2019 года занимал 209-е место в банковской системе РФ.