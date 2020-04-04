Банк России объяснил, как кредитные каникулы будут работать во время пандемии

1 апреля Владимир Путин подписал закон, по которому граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес смогут получить полугодовую отсрочку по кредитным выплатам на фоне распространения коронавируса.

Бизнес получит отсрочку только при снижении доходов не менее чем на 30% за месяц до подачи заявки по сравнению со средним доходом за прошлый год. Подать заявку можно до 30 сентября. При этом подтверждающие документы можно подать в течение 90 дней после обращения. При объективных трудностях с их сбором заемщик имеет возможность получить дополнительно 30 дней.

Кредиторы обязаны будут рассмотреть обращения в течение максимум пяти календарных дней, а после уведомить его о начале льготного периода по кредиту или займу.

При этом получение отсрочки никак не повлияет на кредитную историю, что не помешает получить кредит в будущем. Заемщик также имеет право обратиться в банк с просьбой выплачивать кредит в рублях, если ранее он брал его в валюте.

«Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Если не понимаете, какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору», — рассказали в Центробанке.

Там также попросили использовать право на кредитные каникулы в действительно сложной ситуации, так как сейчас помощь предусматривается для наиболее пострадавших участников рынка. «Если гражданин в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми», — попросили в ведомстве.