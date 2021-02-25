Банк России объяснил, как будет работать цифровой рубль

Центробанк РФ допускает введение комиссии за пользование цифровым рублем, при этом ее размер должен быть минимальным и единым для всей страны. Об этом в ходе дискуссии «Зачем нужен цифровой рубль» в соцсети Clubhouse сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Регулятор считает, что открытие цифрового кошелька должно быть бесплатным, а комиссии за перевод — минимальными. Вопрос тарифов еще не решен, он будет обсуждаться с рынком. Не исключено, что вводить тарифы при таких перечислениях не потребуется, сообщила Скоробогатова. Детали беседы привело РИА «Новости».

Начислять проценты на остаток по счетам не планируется. Распоряжаться цифровыми рублями будет сам владелец кошелька. Их можно будет переводить, обменивать на наличные или безналичные, на усмотрение владельца. Никаких лимитов по операциям не будет.

ЦБ проработает концепцию цифрового рубля и предложит условия ратификации к 1 апреля. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о налоге на операции с криптовалютами. Планируется, что доходы от операций с виртуальной валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ.