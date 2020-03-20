Банк России не стал повышать ключевую ставку после обвала рубля

В своем сообщении регулятор отметил, что ситуация на рынках в феврале и марте развивается с серьезными отклонениями от прогнозов Банка России. Это связано с пандемией коронавируса и резким снижением цен на нефть.

Ослабление рубля назвали временным фактором. Но при этом отметили, что в этом году инфляция может превысить 4%, на которые рассчитывали изначально. В следующем году этот показатель может вернуться на прогнозный уровень.

Регулятор отметил, что также принял ряд мер для обеспечения финансовой стабильности и поддержки экономики в сложившихся условиях. Они позволят сохранить доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, поддержать ипотечное кредитование. В том числе сделаны шаги, чтобы смягчить административную нагрузку на финансовый сектор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке специалисты будут принимать с учетом изменений фактической инфляции, а также беря во внимание риски со стороны внутренних и внешних факторов и их влияния на финансовые рынки.

После сохранения ключевой ставки на прежнем уровне Центробанк снизил прогнозные курсы бивалютной корзины на выходные. Так, доллар снизился до 78,04 рубля, потеряв 2,11 рубля. Курс евро составил 84,15 рубля, потеряв 3,11 рубля.