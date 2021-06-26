Банк России начал отменять коронавирусные послабления для россиян и бизнеса

Коронавирусные послабления в банковском секторе, принятые для поддержки россиян, малого и среднего бизнеса, начнут постепенно отменять с 1 июля. Такое решение приняли в ЦБ РФ на фоне быстрого восстановления экономики.

В частности, будет отменена рекомендация о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и бизнесу. Эту меру несколько раз продлевали. Регулятор также рекомендовал не начислять им штрафы за просрочки. Но с 1 июля это послабление будет отменено, сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, к 1 июля банки обязали сформировать резервы на возможные потери по ссудам, которые были предоставлены физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, а потом реструктуризовали из-за пандемии.

Объем реструктуризованных долгов россиян на сегодняшний день составляет 940,4 миллиарда рублей, задолженность малого и среднего бизнеса реструктуризовали на 925,3 миллиарда рублей.

Для поддержки кредитных организаций на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных долгов ЦБ решил смягчить регулирование по необеспеченным потребкредитам, выданным до 1 апреля 2020 года. Планируется, что это позволит банкам высвободить 124 миллиарда рублей капитала.

Несмотря на сворачивание ряда ковидных послаблений, некоторые из них продолжат действовать до конца года.