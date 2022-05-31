Банк России и «Одноклассники» обучат защите от интернет-мошенников

Социальная сеть «Одноклассники» и проект «Финансовая культура» Банка России выпустили серию материалов, которые помогут людям не попасться на уловки мошенников.

Прямой эфир с экспертом Банка России, образовательные публикации и интерактивный квиз познакомят россиян с самыми актуальными схемами финансовых мошенников и научат противостоять им.

В официальной группе проекта «Финансовая культура» 2 июня пройдет прямой эфир «Осторожно: пирамида. Стоит ли доверять обещаниям большого заработка в сети?». Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях поделится профессиональными секретами о том, как вовремя распознать пирамиду, можно ли верить обещаниям легкого заработка на рынке «Форекс», а также, почему опасно брать кредит в нелегальных организациях. Трансляция начнется в 14:00.

Кроме того, в течение всей недели, начиная с 31 мая, в группе проекта будет размещаться серия образовательных публикаций от экспертов и пройдет интерактивный квиз «Смогут ли вас обмануть мошенники?». Участие в них поможет проверить себя на бдительность и вооружиться новыми знаниями по борьбе с мошенниками.