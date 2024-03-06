06 марта 2024, 16:43
Банк России: более 40 фальшивых купюр обнаружили в Нижегородской области за IV квартал 2023 года
Волго-Вятское ГУ Банка России опубликовало статистику выявления фальшивых купюр в Нижегородской области за IV квартал 2023 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Согласно данным организации, с октября по декабрь на территории региона зафиксировали 43 банкноты с признаками подделки, что на 23 меньше, чем в тот же период 2022-го.
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Чаще всего злоумышленники подделывали купюру номиналом пять тысяч рублей. Таких насчитали 33 штуки.
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