Деньги 06 марта 2024, 16:43 Банк России: более 40 фальшивых купюр обнаружили в Нижегородской области за IV квартал 2023 года

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Волго-Вятское ГУ Банка России опубликовало статистику выявления фальшивых купюр в Нижегородской области за IV квартал 2023 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Согласно данным организации, с октября по декабрь на территории региона зафиксировали 43 банкноты с признаками подделки, что на 23 меньше, чем в тот же период 2022-го.

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Чаще всего злоумышленники подделывали купюру номиналом пять тысяч рублей. Таких насчитали 33 штуки.