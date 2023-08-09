Деньги 09 августа 2023, 13:49 Банк России анонсировал пилотный запуск операций с цифровым рублем ЦБ запустит испытания реальных операций с цифровым рублем 15 августа РИА «Новости»

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Банк России 15 августа запустит пилот с цифровым рублем на реальных операциях. Такое заявление сделала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, написало РИА «Новости».

«Мы долго готовились к началу пилота на реальных операциях. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней», — сказала она.

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По словам Скоробогатовой, в тестировании будут участвовать 13 банков. На начальном этапе будут пилотировать открытие кошельков, переводы цифрового рубля между клиентами, оплату товаров и услуг.

Цифровой рубль также протестируют в московской подземке. Сначала ими смогут расплатиться только работники, которые стали участниками эксперимента.

Ранее Центробанк одобрил логотип цифрового рубля. Его утвердили на заседании совета директоров Банка России, писал RT. Символом валюты станет привычный знак рубля в белом и кораллово-алом цветах. Логотип состоит из двух связанных между собой элементов.