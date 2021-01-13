Банк РФ снизил официальные курсы доллара и евро
Банк России снизил официальные курсы доллара и евро. Так, американская валюта подешевела на 73,99 копейки. По данным на четверг, стоимость доллара составляет 73,5264 рубля, пишет РИА ФАН.
Отмечается, что стоимость евро в сравнении с показателями на среду опустилась на 53,96 копейки — до 89,7831 рубля. Бивалютная корзина уменьшилась на 64,98 копейки. Теперь она стоит 80,8419 рубля.
Ранее сообщалось, что в обновленной версии «индекса бигмака» курс российского рубля к американскому доллару назвали сильно заниженным. Эксперты считают, что стоимость валюты США не должна превышать 24 рубля.