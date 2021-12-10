Банк разрешил россиянам официально давать в долг друзьям

Сбербанк дополнил диалоги своего приложения сервисом «Дать в долг». При помощи него клиенты могут занимать друг у друга суммы денег, а приложение push-уведомлением напомнит о дне погашения. Об этом говорится на официальном сайте финансового учреждения.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать в диалогах чат с потенциальным заемщиком и при нажатии на + выбрать категорию «Дать в долг». Там нужно указать сумму и дату возврата.

За несколько дней до срока погашения займа приложение напомнит о погашении долга push-уведомлением.

Вице-президент и директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов отметил, что этот сервис упрощает переписку с должниками и теперь выдать на время деньги своим знакомым становится проще. Автоматического списания долга со счета заемщика не будет.