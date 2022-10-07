Банк Raiffeisen оценил вероятность запрета российских карт UnionPay | 360°

Деньги 07 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Банк Raiffeisen оценил вероятность запрета российских карт UnionPay Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрет на карты системы UnionPay в России

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Банк из Швейцарии Raiffeisen оставил себе право пересмотреть их обслуживание в банкоматах. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал представитель пресс-службы организации Максим Вурш.

«Райффайзен Швейцария» продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию», — сообщил он.

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Таким образом он прокомментировал вероятность введения запрета на обслуживание российских карт банка с использованием китайской платежной системы Union Pay.

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Также представитель финансовой организации отметил, что на данный момент снятие наличных в банкоматах Raiffeisen по-прежнему остается возможным. Однако ситуация с платежными терминалами обстоит немного сложнее. Работа этих сервисов находится в ведении эквайеров, которые заключают необходимые контракты с продавцами.

Источник издания в другом банке Швейцарии отметил, что финальное решение по этому вопросу будут принимать местные власти совместно центробанком страны. Однако пока никакие нововведения по этой теме не планируются.

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