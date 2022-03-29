Банк «Открытие» запустил программы поддержки клиентов

Банк «Открытие» запустил программы поддержки для компаний малого и среднего бизнеса и розничных клиентов в рамках государственных программ. Среди основных мер — льготное кредитование, кредитные каникулы, реструктуризация действующих кредитов и отсрочки платежей.

Поддержка предпринимателей

В качестве поддержки предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса «Открытие» предлагает получить льготы на расчетно-кассовое обслуживание, воспользоваться программами льготного кредитования и реструктуризовать нынешние кредиты.

В частности, до 30 апреля 2022 года индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также физические лица, занимающиеся частной практикой, могут оформить льготное расчетно-кассовое обслуживание, открыв расчетный счет с пакетом услуг «Свой бизнес». В этом случае предприниматели получат до 15% годовых от среднемесячного остатка по счету и РКО.

Средние предприятия могут получить до одного миллиарда рублей, а малые — до 300 миллионов по программе льготного кредитования. Кредиты предоставят субъектам МСП на рефинансирование ранее полученных оборотных или пополнение оборотных средств. Ставки по программам не превысят 13,5% для средних предприятий и 15% годовых для малых.

«Открытие» предоставит предпринимателям программу реструктуризации кредитов для объектов малого и среднего бизнеса. Клиенты могут обратиться в банк и подать заявление, в зависимости от даты оформления кредита, о реструктуризации кредитной линии, кредита или овердрафта. Предпринимателям могут быть предоставлены отсрочка погашения основной суммы долга и уплаты начисленных процентов на срок до полугода с последующей капитализацией их в основной и продление срока нынешних кредитов.

Также банк позволит клиентам, состоящим в реестре субъектов МСП, воспользоваться кредитными каникулами в рамках 106-ФЗ. Они распространятся на займы, оформленные после 1 марта 2022 года. Предприниматели получат возможность отсрочить погашение основного долга и начисленных процентов на срок до шести месяцев. Соответствующее заявление необходимо подать до 30 сентября 2022 года.

По распоряжению Центробанка «Открытие» с 18 апреля по 31 августа 2022 года понизит комиссию за эквайринг с рыночных 1,5-2,5 до 1%. Новая ставка распространится на продажу в рознице лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, оплаты услуг связи, топлива, услуг ЖКХ, продуктов питания и потребительских товаров.

Обо всех мерах поддержки предпринимателей, действующих в банке «Открытие», можно узнать на сайте.

Программы для розничных клиентов

Также банк «Открытие» начиная с 11 марта принимает заявления от розничных клиентов на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ. При документальном подтверждении на отсрочку по всем видам займов могут претендовать клиенты, чей доход за месяц перед подачей заявления снизился как минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Срок подачи заявок ограничен — до 30 сентября 2022 года. Подать документы можно, отправив требуемые документы на электронную почту банка.

Не попавшие под условия государственных кредитных каникул заемщики имеют возможность оформить ипотечные каникулы, по которым они получат отсрочку в платежах на шесть месяцев. Эта мера доступна один раз на срок кредита.

В случае появления сложностей с оплатой кредита наличными средствами заемщики могут воспользоваться программой «Перенос даты платежа». Она будет доступна не ранее чем через три месяца после выдачи кредита и не чаще одного раза в год. Клиенту необходимо предоставить в банк заявление о переносе даты платежа с указанием причины, но не позднее чем за три рабочих дня.

Также есть услуга «Отложенный платеж», позволяющая после подачи заявления в банк, но не позднее чем за три рабочих дня до даты очередного платежа пропустить оплату одного ежемесячного платежа. В этом случае его размер увеличивается при сохранении общего срока возврата кредита.