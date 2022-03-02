Банк «Открытие» увеличил доходность по вкладам до 21% годовых

Теперь максимальная ставка, которую могут получить клиенты банка «Открытие» по вкладу «Надежный», составляет 21% годовых. Речь идет о вкладах сроком на три и шесть месяцев и получении процентов по окончании вклада.

«Открытие» повысило процентные ставки по всем рублевым, а также валютным вкладам.

«Для премиальных клиентов, а также для тех, кто получает зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых (по вкладу „Надежный партнер“)», — сказано в пресс-релизе банка «Открытие».

Кроме того, максимальные ставки по вкладам в долларах увеличены до 8% годовых, в евро — до 7% годовых.

В «Открытии» напомнили, что открыть вклады можно как в офисе, так и удаленно.

Подробно об условиях по вкладам можно узнать, зайдя на сайт банка. Информация опубликована в разделе «Тарифы и документы».