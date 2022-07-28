Банк «Открытие» отчитался о прибыли в первом полугодии 2022 года

За первые шесть месяцев 2022 года банк «Открытие» укрепил свои бизнес-позиции благодаря замедлению рынка кредитования и волатильности инвестиционных рынков, заявил президент-председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов. За отчетный период банк заработал 5,7 миллиарда рублей чистой прибыли.

По слова Задорнова, «Открытие» поднялось на четвертое место среди банков, финансирующих застройщиков. Кредитная организация стала пятой на рынке автокредитования и шестой — по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности. Во многом доверие россиян к «Открытию» удалось укрепить благодаря новым амбассадорам банка — Марине Кравец и Константину Хабенскому. После этого россияне оставили на 68% больше заявок на кредитные карты банка.

По состоянию на 1 июля активы «Открытия» по отечественным стандартам бухгалтерского учета составили три триллиона рублей. До 2,1 триллиона рублей увеличился кредитный портфель до вычета резервов в первом полугодии. Его размер составил 43,8 миллиарда рублей.

Кредитный портфель юридических лиц остался стабильным — 1,4 триллиона рублей на 1 июля. На 20% выросла доля выданных кредитов корпоративным клиентам — сумма составила 688 миллиардов. Еще 121 миллиард кредитных рублей выдали представителям малого и среднего бизнеса.

Для физических лиц кредитный портфель вырос на 13,4% — сейчас он составляет 666 миллиардов. Прирост — 78,7 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июля клиенты банка хранят на счетах 2,2 триллиона.

За шесть месяцев в банке увеличилось количество активных частных клиентов — их стало 3,5 миллиона человек. По итогам первого полугодия регуляторный капитал банка составил 369 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года Н1.0 составил 13,68% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,62% на 1 января 2022 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 111% при пороговом значении 15% (100% на 1 января 2022 года), Н3 (норматив текущей ликвидности) — 232% при пороговом значении 50% (124% на 1 января 2022 года).

«Сбер» анонсировал увеличение стоимости уведомления о банковских операциях. С 1 августа держатели классических дебетовых карт будут платить 70 рублей в месяц вместо нынешних 60. По мнению депутата Госдумы Василия Власова, банк не должен зарабатывать деньги таким путем, особенно, если повышение затронет пенсионеров.