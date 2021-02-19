Банк «Открытие» и правительство Удмуртии провели бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» провели 18 февраля для предпринимателей. Организаторами стали правительство Удмуртской Республики, банк «Открытие» и Центр «Мой бизнес».

В мероприятии приняли участие предприниматели и представители лидеров digital-отраслей со всего мира. Предприниматели и представители лидеров digital отрасли поделились кейсами от «ВКонтакте», Wildberries, TikTok. Спикеры разобрали конкретные истории бизнеса.

Форум открыла заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. На конкретных примерах предпринимателей она показала, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу увеличивать объемы продаж, доходы, количество клиентов и выходить на международные рынки.

Черкасова рассказала, как текущие вызовы способствуют развитию инновационного лидерства и как реагировать на тренды, а также как адаптировать их в свой бизнес.

Банк „Открытие“ предлагает прокачать цифровые навыки с использованием возможностей онлайн образовательной платформы openacademy, где предприниматели не только объединяются в бизнес-сообщество, но и получают полезную информацию Надия Черкасова.

Темами диалога Надии Черкасовой и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова стали реакция регионального бизнеса и властей на вызовы коронакризиса и бизнес-технологии, которые помогают компаниям МСБ адаптироваться к новой реальности.

Есть такая фраза: „Любой кризис — это время возможностей“. Я горжусь тем, что бизнес Удмуртии подтвердил эту аксиому. Большинство предпринимателей смогли адаптироваться к ситуации и перешли в онлайн не только с точки зрения коммуникаций, но и перевода бизнеса в цифровой формат Александр Бречалов.

Однако при всем желании, по его словам, оперативно поменять бизнес-модель достаточно сложно.

«И нашей задачей было поддержать предпринимателей в этих непростых условиях», — добавил Бречалов.

Он отметил, что власти сфокусировались на региональных акселерационных программах. Некоторые участники бизнес-акселератора увеличили выручку на 150%.

«Когда в 2020 году отменили самые крупные экономические форумы, мы сделали „Удмуртия Calling“, где произошли конкретные продажи. На 2021 год и даже на 2022 год мы планируем не только офлайн, но и онлайн-мероприятия, потому что это очень успешный формат», — добавил глава республики.