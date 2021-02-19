Банк «Открытие» и правительство Удмуртии провели бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
Бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» провели 18 февраля для предпринимателей. Организаторами стали правительство Удмуртской Республики, банк «Открытие» и Центр «Мой бизнес».
В мероприятии приняли участие предприниматели и представители лидеров digital-отраслей со всего мира. Предприниматели и представители лидеров digital отрасли поделились кейсами от «ВКонтакте», Wildberries, TikTok. Спикеры разобрали конкретные истории бизнеса.
Форум открыла заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. На конкретных примерах предпринимателей она показала, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу увеличивать объемы продаж, доходы, количество клиентов и выходить на международные рынки.
Черкасова рассказала, как текущие вызовы способствуют развитию инновационного лидерства и как реагировать на тренды, а также как адаптировать их в свой бизнес.
Банк „Открытие“ предлагает прокачать цифровые навыки с использованием возможностей онлайн образовательной платформы openacademy, где предприниматели не только объединяются в бизнес-сообщество, но и получают полезную информацию
Темами диалога Надии Черкасовой и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова стали реакция регионального бизнеса и властей на вызовы коронакризиса и бизнес-технологии, которые помогают компаниям МСБ адаптироваться к новой реальности.
Есть такая фраза: „Любой кризис — это время возможностей“. Я горжусь тем, что бизнес Удмуртии подтвердил эту аксиому. Большинство предпринимателей смогли адаптироваться к ситуации и перешли в онлайн не только с точки зрения коммуникаций, но и перевода бизнеса в цифровой формат
Однако при всем желании, по его словам, оперативно поменять бизнес-модель достаточно сложно.
«И нашей задачей было поддержать предпринимателей в этих непростых условиях», — добавил Бречалов.
Он отметил, что власти сфокусировались на региональных акселерационных программах. Некоторые участники бизнес-акселератора увеличили выручку на 150%.
«Когда в 2020 году отменили самые крупные экономические форумы, мы сделали „Удмуртия Calling“, где произошли конкретные продажи. На 2021 год и даже на 2022 год мы планируем не только офлайн, но и онлайн-мероприятия, потому что это очень успешный формат», — добавил глава республики.