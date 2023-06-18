Деньги 18 июня 2023, 21:19 Bank of China ограничил российские банки в переводах в юанях Bank of China ограничил переводы в юанях из России в ЕС, США и Великобританию Pxhere

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Bank of China прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в банки Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США. Об этом сообщило РИА «Новости».

В сообщении указано, что указание было получено от банка-корреспондента Bank of China (Russia). Прием платежей приостановлен с 13 июня 2023 года. Он касается банков Швейцарии, Британии и Соединенных Штатов.

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«А также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей», — сказано в предупреждении.

Исключение: банки-получатели группы Bank of China. Это китайская финансовая группа, образованная на основе старейшего из ныне действующих китайских банков. Штаб-квартира находится в Пекине. Bank of China является одним из самых глобально значимых.

Более 80% расчетов России с Китаем производятся в рублях и юанях. В использовании национальных валют во внешней торговле начался «заметный прогресс». Почти 90% расчетов России со странами Евразийского экономического союза идут в рублях.