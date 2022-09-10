Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы | 360°

Деньги 10 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы Банк Англии: банкноты с изображением Елизаветы II остаются законным платежным средством РИА «Новости»

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Купюры с изображением умершей королевы Великобритании Елизаветы II остаются законным платежным средством. Об этом сообщили на сайте Банка Англии.

«Нынешние банкноты с изображением Ее Величества Королевы останутся законным платежным средством. Дальнейшее объявление существующих банкнот Банка Англии будет сделано после того, как закончится период траура», — сказано в сообщении.

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Вообще законодательство Великобритании гласит: после восхождения на престол нового монарха должны начаться выпуск новых банкнот и чеканка монет с его изображением.

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Ранее президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол. Он пожелал ему «успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго».

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