Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы | 360°

Все новости

Общество

10 сентября 2022, 17:52

Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны

Спорт

10 сентября 2022, 17:46

Ученица Плющенко фигуристка Шифрина стала спортсменкой Израиля

Реклама

Эксклюзив

10 сентября 2022, 17:31

Фейк: в Удмуртии попытались подкупить избирателей

Знаменитости

10 сентября 2022, 17:25

Певица Боня решила уйти в горы после истории с туристами на Камчатке

Важное

10 сентября 2022, 17:22

Российские войска перебросили от Бакалеи и Изюма в ДНР

Важное

10 сентября 2022, 17:21

Скончался создатель мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Знаменитости

10 сентября 2022, 16:58

Раскрыт главный секрет женской красоты от Пугачевой

Деньги

10 сентября 2022, 16:56

Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы

Подмосковье

10 сентября 2022, 16:54

Жителей Реутова поздравили с Днем города

Деньги

10 сентября 2022, 16:56

Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы

Банк Англии: банкноты с изображением Елизаветы II остаются законным платежным средством

Читать 360tv в

Купюры с изображением умершей королевы Великобритании Елизаветы II остаются законным платежным средством. Об этом сообщили на сайте Банка Англии.

«Нынешние банкноты с изображением Ее Величества Королевы останутся законным платежным средством. Дальнейшее объявление существующих банкнот Банка Англии будет сделано после того, как закончится период траура», — сказано в сообщении.

Реклама

Вообще законодательство Великобритании гласит: после восхождения на престол нового монарха должны начаться выпуск новых банкнот и чеканка монет с его изображением.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол. Он пожелал ему «успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго».

Новый король Великобритании вступил в должность в субботу, 10 августа. Это произошло спустя два дня после смерти его матери — королевы Елизаветы II, которая правила Соединенным Королевством на протяжении более 70 лет, напомнил сайт kp.ru.

Великобритания

Королевская семья Британии

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама