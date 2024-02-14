Деньги 14 февраля 2024, 18:06 Банк непрофильных активов «Траст» перевыполнил пятилетнюю стратегию почти на 40 млрд рублей Телеканал «360»

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Банк непрофильных активов «Траст» собрал 519 миллиардов рублей в рамках пятилетней стратегии, утвержденной в 2019 году. Организация перевыполнила план на 8%, то есть на 37,5 миллиарда рублей.

Справедливая стоимость активов, оставшихся в портфеле «Траста», на начало текущего года составляла 55 миллиардов рублей. С их учетом банк нарастил справедливую стоимость переданных под управление активов в 2,5 раза: с 233 до 574 миллиардов рублей.

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Соглашения об урегулировании, реструктуризация обязательств, управление активами и продажа недвижимости обеспечили «Трасту» 87% пятилетних сборов. Еще 13% от общего объема пришлось на долю судебного взыскания.

По словам президента — председателя правления банка непрофильных активов «Траст» Александра Соколова, организация сохранила десятки предприятий и десятки тысяч рабочих мест. За пять лет группа «Траст» вернула в российскую экономику около 650 миллиардов рублей. В эту сумму вошли погашение депозита Центробанка и налоговые отчисления.

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«Прогнозная сумма сборов в рамках новой стратегии, которую мы планируем согласовать в первом квартале этого года, составляет более 70 миллиардов рублей. Это значит, что банк непрофильных активов продолжит возвращать деньги, которые компенсируют часть затрат на санацию банков так называемого московского кольца», — отметил Соколов.

За пять лет группа банка непрофильных активов «Траст» заплатила в бюджет Москвы более 10,6 миллиарда рублей. В эту сумму вошли налоги на недвижимость и землю, включая 8,3 миллиарда рублей, перечисленных «Интеко», которую «Траст» контролировал до ноября 2022 года. Еще около 2,3 миллиарда рублей заплатили сам банк и его дочерние компании.

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