Деньги 06 июня 2023, 12:07 Банк «Хоум Кредит» поменяет название во время ребрендинга «Хоум Кредит» после ухода иностранных акционеров поменяет название и станет «Хоум Банком» РИА «Новости»

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Банк «Хоум Кредит» теперь будет называться «Хоум Банк». Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Представители банка отметили, что стали полностью российской компанией и в связи с этим решили обновить корпоративный стиль.

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«Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: „Хоум Банк“. Банк сохраняет свои фирменные цвета, но теперь название будет писаться кириллицей», — уточнили в пресс-службе.

Ребрендинг будет проходить в несколько этапов. Сначала клиенты увидят изменения в мобильном приложении и на сайте банка. Это случиться уже в этом июле. Потом организация заменит вывески на отделениях, поменяется внешний вид банкоматов. Такие работы запланированы на четвертый квартал 2023 года.

Представители банка подчеркнули, что карты в старом виде будут действительны до срока их окончания.

РБК уточнил, что «Хоум Кредит» работал в России с 2002 года. После начала спецоперации PPF Group продал свои активы в России группе инвесторов, во главе которых был бывший председатель совета директоров РТС Иван Тырышкин. Остальные 49,5% долей перешли самой финансовой организации.