22 марта 2023, 20:37
Банк «Хоум Кредит» исключили из реестра значимых платежных организаций
ЦБ РФ исключил банк «Хоум Кредит» из списка значимых организаций на рынке платежных услуг
Банк «Хоум Кредит» исключили из списка значимых платежных организаций, в реестре Центробанка России осталось 22 финансовых структуры. Причины исключения кредитной организации из списка не указаны.
Для получения статуса значимой организации на рынке платежных услуг банк должен соответствовать одному из критериев: доля объема операций в банкоматах или переводов должна составлять не менее 2%. Порядок признания закреплен 6 ноября 2014 года, список обновляется ежегодно не позднее 1 апреля.
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В реестре указан Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, МТС Банк и другие кредитные организации.
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На фоне отключения банков от международной системы банковских платежей (SWIFT) Российская национальная ассоциация SWIFT («Россвифт») планирует расширить деятельность и сменить название. Эти решения будут утверждены общим собранием организации, которое запланировано на 19 апреля и пройдет в дистанционном формате.
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