Деньги 22 марта 2023, 20:37 Банк «Хоум Кредит» исключили из реестра значимых платежных организаций ЦБ РФ исключил банк «Хоум Кредит» из списка значимых организаций на рынке платежных услуг РИА «Новости»

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Банк «Хоум Кредит» исключили из списка значимых платежных организаций, в реестре Центробанка России осталось 22 финансовых структуры. Причины исключения кредитной организации из списка не указаны.

Для получения статуса значимой организации на рынке платежных услуг банк должен соответствовать одному из критериев: доля объема операций в банкоматах или переводов должна составлять не менее 2%. Порядок признания закреплен 6 ноября 2014 года, список обновляется ежегодно не позднее 1 апреля.

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В реестре указан Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, МТС Банк и другие кредитные организации.

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На фоне отключения банков от международной системы банковских платежей (SWIFT) Российская национальная ассоциация SWIFT («Россвифт») планирует расширить деятельность и сменить название. Эти решения будут утверждены общим собранием организации, которое запланировано на 19 апреля и пройдет в дистанционном формате.