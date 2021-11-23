Банк Freedom Finanсе открыл четвертый офис в Москве

В Москве открыл свои двери для клиентов четвертый офис банка Freedom Finanсе. Теперь обратиться за услугами кредитно-финансового учреждения можно в том числе в ТЦ «Афимолл».

Председатель правления Freedom Finanсе Геннадий Салыч заметил, что банк планомерно наращивает точки присутствия как в городах, так и в регионах, где имеет стратегический интерес.

«Мы предлагаем нашим клиентам такие уникальные продукты, как мультивалютные карты с кешбэк-акциями, а для юридических лиц — очень комфортные условия интернет-эквайринга», — пояснил он.

Банк работает с вкладами, денежными переводами и кредитными операциями, а также с другими услугами. Недавно Freedom Finanсе получил универсальную лицензию. Теперь он может обслуживать зарубежных клиентов и проводить операции с иностранными ценными бумагами.

Новый офис одновременно обслужит семь человек. Для удобства клиентов банк ввел электронную очередь. Она распределяет посетителей между специалистами, которые оказывают полный спектр банковских услуг.