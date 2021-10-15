Банк Англии предупредил о нестабильной экономической ситуации

Крупный экономический кризис, сопоставимый с экономическим обвалом 2007–2008 годов, может начаться в мире уже в ближайшее время. Таким мнением поделился замглвы Банка Англии Джон Канлифф. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на CNBC.

По словам эксперта, причиной обвала экономики может стать рост криптовалютного рынка. За последние пять лет его капитал вырос с 16 миллиардов долларов до 2,3 триллиона долларов. Аналогичная ситуация происходила с ипотечным рынком США в 2008 году.

«Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро, причем растет в практически нерегулируемом пространстве, органам финансовой стабильности стоит очнуться и обратить на это внимание», — отметил эксперт.