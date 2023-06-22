Деньги 22 июня 2023, 17:29 Банк Англии поднял ставку до 5%

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Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5% годовых. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Комитет поднимает ключевую банковскую ставку 13-й раз подряд с декабря 2021 года. Такое решение было поддержано большинством голосов.

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Отмечается, что корректировка ставки будет осуществляться по мере необходимости для возврата инфляции к целевому уровню 2%.