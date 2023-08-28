Деньги 28 августа 2023, 17:21 Бакальчук возглавила рейтинг самых богатых женщин России в 2023 году Forbes: в 2023 году богатейшей женщиной России снова стала Бакальчук РИА «Новости»

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Forbes Woman составил список богатейших женщин России за 2023 год. В него вошли семь персон, общее состояние которых оценили в 25,7 миллиарда долларов (более 2,4 триллиона рублей). Рейтинг возглавила владелица и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Издание указало, что Бакальчук не в первый раз стала самой богатой женщиной страны. Состояние предпринимательницы оценили в семь миллиардов долларов (более 662 миллиардов рублей). Однако с 2021 года эта цифра сократилась почти вдвое.

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Forbes Woman уточнил, что количество участниц списка стало рекордом. Большинство женщин оказались в рейтинге в первый раз. Этот факт издание объяснило введением санкций и перепродажей активов некоторых бизнесменов их женам.

Второе место среди миллиардерш заняла Татьяна Литвиненко (2,8 миллиарда долларов, или более 265 миллиардов рублей). Тройку закрыла дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча — Варвара Скоч. Состояние девушки оценивается в 2,5 миллиарда долларов (более 236 миллиардов рублей).

Бизнесмен Илон Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира в 2023 году по версии журнала Forbes.